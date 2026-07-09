Milano, incendio Bovisa: l'intervento dei vigili del fuoco

Il vasto incendio divampato ieri nel deposito Bovisa di Brt, a Milano, è ormai domato. "È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% delle fiamme è stato spento, il più è fatto", confermano i vigili del fuoco. Il comando provinciale ha sul posto solo le squadre necessarie a tenere sotto controllo i due mezzi nel cortile. Nelle immagini, le riprese dall’alto dell’intervento dei soccorsi quando le fiamme erano ancora pericolose.