Rogo BRT a Milano, indagine per incendio doloso

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti dopo il maxi rogo che ha distrutto gli 8.000 metri quadri di magazzino dell'ex Bartolini alla Bovisa. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Marcello Viola con il pm della Dda Paolo Storari. Secondo una prima ricostruzione, supportata da alcune testimonianze, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, ma solo gli accertamenti dei vigili del fuoco e della Digos potranno chiarire le cause. Tra gli operai non ci sono stati feriti; resta in via precauzionale una limitazione nel raggio di 500 metri.
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