Palermo, cartoline contro i boss in tre quartieri

Da tre giorni a Palermo compaiono manifesti adesivi rivolti ai boss mafiosi scarcerati dopo aver scontato la condanna: "Bentornati, ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere". Dopo Passo di Rigano e San Lorenzo, gli adesivi sono comparsi nella borgata marinara dell'Acquasanta, incollati su pali della luce e panchine. Il mittente resta sconosciuto e nessuno dei residenti sa indicare chi ci sia dietro l'iniziativa, che ricorda quella di Addiopizzo, nata vent'anni fa contro il racket delle estorsioni. Il messaggio arriva in una città segnata da una recente serie di attentati intimidatori contro imprenditori e commercianti.
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