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Base jumper si lancia dal Duomo di Milano

Cronaca

Un base jumper italiano di 32 anni si è lanciato all'alba dalle guglie del Duomo di Milano con un paracadute dai colori della Palestina. Identificato dalla Polizia rischia ora una denuncia.

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