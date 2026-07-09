Base jumper si lancia dal Duomo di Milano

Un base jumper italiano di 32 anni si è lanciato all'alba dalle guglie del Duomo di Milano con un paracadute dai colori della Palestina. Identificato dalla Polizia rischia ora una denuncia.
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