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Michael Jordan a Capri, vacanza sull'isola con la moglie

Cronaca

La leggenda della Nba Michael Jordan è stato ripreso durante una vacanza sull'isola di Capri. L'ex campione ha passeggiato nella celebre Piazzetta dell'isola napoletana mano nella mano con la moglie, la modella Yvette Prieto, raggiungendo poi la terrazza-bar di un hotel dove ha acceso un sigaro in attesa dell'aperitivo.

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