Live In, Billari: Nascite dipendono da potenziali genitori

Il crollo della natalità è irreversibile? Lo abbiamo chiesto, ospite di Live In Milano, spiega il rettore della Bocconi, Francesco Billari. "Il numero di nascite dipende da quanti sono i potenziali genitori e da quanti figli fanno in media. Sul secondo dato, oggi ne facciamo 1,14. Poi, se inizia a calare il numero di potenziali genitori continua a calare il numero di nuovi nati. È irreversibile al momento il numero di potenziali genitori, non si possono inventare persone che non sono nate".