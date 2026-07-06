Live In, Andreoli: "FOMO legato alla rivoluzione digitale"

"[La FOMO] è certamente un fenomeno estremamente contemporneao che non possiamo scollegare dalla rivoluzione digitale e dal fatto che abbiamo l’illusione che tutti sappiano tutto di tutti gli altri". La psicoterapeuta Stefania Andreoli, ospite di Live In, l'evento in diretta di Sky Tg24 che si tiene presso il Teatro Gaber di Milano (SEGUI LA DIRETTA), parla di GenZ e fenomeno "FOMO" (cioè "fear of missing out", la paura di essere tagliati fuori).

"Ormai non abbiamo più un concetto di diario intimo, che ha sempre significato una narrazione personale da mettere sotto chiave e chiudere nel cassetto - spiega - Oggi chiunque abbia un account social fa un racconto di sé esibito agli altri. Qualcuno racconta anche inciampi e lacrime, ma generalmente si mostra come ci si trova nel posto dove bisogna essere". Questo, secondo la psicoterapeuta, "può generare l’idea che qualcuno conosca delle regole di vita e abbia accesso alla possibilità di varcare porte di socialità e divertimento che invece a qualcuno sono precluse". Da qui l'emergere di sensazioni di disagio, straniamento, inadeguatezza. "Come se non ci si percepisse meritevoli di essere su un'ipotetica lista come poteva essere un tempo nei locali". "Per la mia esperienza - ribadisce Andreoli - non esiste una forma di FOMO che vive nel vuoto: ha a che vedere con costrutti psicologici che sono il senso di se, l’autostima, la propria collocazione nel mondo".