Scioperi voli, disagi a Malpensa: cancellazioni e ritardi

Giornata di disagi all'aeroporto di Malpensa per i due scioperi di 24 ore che hanno coinvolto Enav ed EasyJet, con circa 150 voli cancellati secondo le stime dei sindacati. La maggior parte dei passeggeri, avvisata con giorni di anticipo, ha potuto riprogrammare il viaggio o chiedere il rimborso, mentre altri hanno subito ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto, in alcuni casi anche dopo l'inizio dell'imbarco. Confermati quasi tutti i voli intercontinentali, più complicata invece la situazione per chi doveva volare con EasyJet.