Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Firenze, ponte al Pino, treni deviati fino al 10 luglio

Cronaca

A Firenze, dalle 23 di domenica alle 4 di venerdì mattina, la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco al Pino, che deve essere sostituito. Nel nodo fiorentino l'offerta ferroviaria sarà ridotta del 50%: molti treni termineranno la corsa nel capoluogo toscano, altri saranno sostituiti da bus scortati dalla polizia municipale, mentre diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a due ore e mezza. La Protezione civile ha predisposto un piano straordinario di assistenza ai viaggiatori. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio.

Prossimi video

Milano, il video dell'accoltellamento in strada a San Siro

Cronaca

Milano, accoltellamento ripreso da telecamere sorveglianza

Cronaca

Uccide il coinquilino e si barrica in casa. Uomo arrestato dopo in blitz dei carabinieri

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 6 luglio: edizione delle 19

Cronaca

Violenza su donne, Cedu condanna Italia: parole sessiste pm

Cronaca

Firenze, ponte al Pino, treni deviati fino al 10 luglio

Cronaca