Firenze, ponte al Pino, treni deviati fino al 10 luglio

A Firenze, dalle 23 di domenica alle 4 di venerdì mattina, la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella per lo smontaggio del ponte ottocentesco al Pino, che deve essere sostituito. Nel nodo fiorentino l'offerta ferroviaria sarà ridotta del 50%: molti treni termineranno la corsa nel capoluogo toscano, altri saranno sostituiti da bus scortati dalla polizia municipale, mentre diversi convogli ad alta velocità verranno deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a due ore e mezza. La Protezione civile ha predisposto un piano straordinario di assistenza ai viaggiatori. Lo stop sarà replicato tra il 26 e il 30 luglio.
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