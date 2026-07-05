Etna, continua l'eruzione: disagi all'aeroporto di Catania

Prosegue per il nono giorno consecutivo l'attività eruttiva dell'Etna, con nuove emissioni di cenere, colate laviche e tremori vulcanici. La nube vulcanica ha causato disagi al traffico aereo: l'aeroporto di Catania ha limitato temporaneamente gli arrivi a cinque voli all'ora dopo la chiusura di una porzione dello spazio aereo interessata dalla cenere. La Protezione civile mantiene l'allerta rossa come misura precauzionale per rafforzare il monitoraggio dell'attività del vulcano e ridurre i rischi nelle aree più esposte.
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