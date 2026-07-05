Al concerto di Ultimo il video della Polizia sulla sicurezza stradale

"Fai la mossa giusta, se hai bevuto non guidare!". La sicurezza stradale protagonista al concerto di Ultimo con un messaggio della Polizia di Stato. Prima che le luci si accendessero e che le canzoni accompagnassero una notte da ricordare, sugli schermi è stato proiettato un video dedicato alla sicurezza stradale. L'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato ha voluto parlare ai giovani con il loro linguaggio, proprio nel luogo in cui si ritrovano per vivere un momento di gioia collettiva. È un messaggio semplice, ma essenziale: divertirsi significa anche prendersi cura della propria vita e di quella degli altri. "Fai la mossa giusta! Se hai bevuto, non guidare! Scegli un guidatore designato, usa un mezzo pubblico, chiedi un passaggio o un taxi. Una decisione presa in pochi secondi può proteggere un futuro intero" il messaggio del video. "La sicurezza stradale - spiega la Polizia di Stato - non è un divieto. È la libertà di continuare a vivere, a cantare, a emozionarsi, a costruire nuovi ricordi. È il futuro che la Polizia di Stato contribuisce a proteggere ogni giorno, diffondendo una cultura della prevenzione e della tutela della vita. Per questo il video proiettato non ha voluto interrompere la magia del concerto, ma diventarne parte. Per ricordare che la vera emozione non finisce con l'ultima canzone: continua nel viaggio di ritorno, nell'abbraccio di chi ci aspetta, nella certezza di poter vivere ancora mille altri concerti".