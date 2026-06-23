Auto rubate e smembrate: trovato mega deposito nel Foggiano

I carabinieri hanno arrestato otto persone tra Foggia e Cerignola, smantellando un'associazione per delinquere specializzata nella ricettazione e nel riciclaggio di pezzi di auto rubate. Le vetture venivano nascoste e smontate in alcuni depositi situati in zone rurali e i ricambi rivenduti anche all'estero tramite e-commerce. I profitti accertati superano i 2,5 milioni di euro.