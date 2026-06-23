Oss ruba bancomat a paziente: prelevati 8mila euro

Ha sottratto il bancomat a un paziente ricoverato e prelevato oltre 8mila euro. Denunciata dai carabinieri un'operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Udine. Decisive le immagini degli Atm. La donna, 53 anni, ha restituito l'intera somma dopo essere stata scoperta.
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