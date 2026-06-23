Strage di Senago, i superstiti: "Andava troppo forte"

I superstiti dell'incidente di Senago, nel Milanese, in cui domenica scorsa sono morti tre 17enni nell'auto finita nel canale Villoresi, raccontano i momenti dello schianto. Riferiscono di aver chiesto più volte al conducente, il 18enne Gabriele Popovici, di rallentare: andava piano e poi accelerava senza motivo, finché a una curva stretta è finito dritto nel canale, senza segni di frenata. Il giovane, con un tasso alcolemico di 1,61 g/l, è in carcere a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale aggravato.