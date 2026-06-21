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La Tempesta Silenziosa, Smeriglio: "Esperimento continua"

Cronaca

Dopo il successo del format di lettura condivisa ideato da Alessandro Baricco andato in scena nella capitale, a Roma si ragiona sul futuro di questa iniziativa. L'intervista all'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio

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