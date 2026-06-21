Ferrara, frontale tra due auto a Pontegradella: un morto

Un violentissimo scontro frontale tra due auto alle porte di Ferrara ha causato la morte di un uomo di 30 anni, originario della Tunisia, e il ferimento grave di tre donne. L'incidente si è verificato sabato sera a Pontegradella. Le tre donne sono state trasferite d'urgenza in ospedale: la più grave sarebbe una 34enne. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.