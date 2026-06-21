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Sparatoria in strada a Catania, arrestato un minore

Cronaca

Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l’11 giugno in strada nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, la polizia ha identificato e arrestato un secondo giovane minorenne, rimasto ferito nel conflitto a fuoco. Secondo gli investigatori, lo scontro armato è riconducibile a una faida interna tra due fazioni del clan mafioso Cappello-Bonaccorsi.

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