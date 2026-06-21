Crolla palazzina nell'Anconetano, estratto un uomo vivo

Momenti di paura a Rosora, in provincia di Ancona, dove una palazzina è crollata dopo una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore tra le macerie riuscendo a estrarre vivo un uomo di 54 anni, che al momento dell'incidente si trovava da solo nell'abitazione. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Ancona. Le verifiche successive hanno escluso la presenza di altre persone all'interno dell'edificio.
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