Ottanta vigili del fuoco hanno srotolato sul Colosseo un’enorme bandiera italiana di 2mila metri quadrati e dal peso di 400 chili. Il Tricolore ha fatto da sfondo alla tradizionale parata militare dei Fori Imperiali in occasione della Festa del 2 giugno che quest’anno celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI)