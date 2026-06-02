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Parata 2 giugno, enorme Tricolore srotolato sul Colosseo dai Vigili del Fuoco. VIDEO

Cronaca

Ottanta vigili del fuoco hanno srotolato sul Colosseo un’enorme bandiera italiana di 2mila metri quadrati e dal peso di 400 chili. Il Tricolore ha fatto da sfondo alla tradizionale parata militare dei Fori Imperiali in occasione della Festa del 2 giugno che quest’anno celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana (GUARDA LE FOTO DELLE CELEBRAZIONI DEL 2 GIUGNO - IL PASSAGGIO DELLE FRECCE TRICOLORI)

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