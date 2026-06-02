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2 giugno, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica

Cronaca

L'Italia festeggia oggi l'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Per l'occasione, il Presidente della Repubblica e le alte cariche dello Stato hanno reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Le celebrazioni nella Capitale sono proseguite con il tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori e la parata militare lungo i Fori Imperiali.

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