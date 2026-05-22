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Ostia, degrado e abbandono nello storico Kursaal

Cronaca

Lo storico stabilimento balneare Kursaal di Ostia appare in stato di abbandono e degrado. Le immagini mostrano strutture deteriorate e pericolanti nell’ex complesso sul litorale romano, dove alcune aree sarebbero state occupate da persone senza fissa dimora.

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