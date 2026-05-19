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Auto sulla folla a Modena, convalidato l'arresto di El Koudri

Cronaca

Convalidato il fermo per Salim El Koudri, il 31enne che sabato ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. L'uomo ha parlato dal carcere: "Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca". In ospedale restano quattro feriti

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