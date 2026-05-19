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Bari, 13 arresti per droga ed estorsioni

Cronaca

Tredici persone sono state arrestate nel Barese con accuse che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga alle estorsioni. Tra gli arrestati figura anche un candidato al consiglio comunale di Conversano.

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