Addio a Evaristo Beccalossi, i funerali celebrati a Brescia

Una folla commossa ha riempito la chiesa del quartiere San Polo, a Brescia, per l'ultimo saluto a Evaristo Beccalossi, l’ex campione nerazzurro scomparso a 69 anni. Per l'Inter era presente una delegazione della dirigenza con Zanetti, Ausilio, Toldo, Catanese e Vecchi. Presenti anche tanti ex compagni di squadra e volti noti della musica, tra cui Enrico Ruggeri e Max Pezzali. Sulla bara, oltre alla maglia numero 10 dell’Inter, anche quella del Brescia. Su uno striscione l'ultimo messaggio dei tifosi: "Eri un grande uomo, un vero interista".