Biennale Venezia, tensioni a corteo contro presenza Israele

Momenti di tensione al corteo pro Pal a Venezia nei pressi dell'Arsenale. I manifestanti, circa 2mila, hanno infatti tentato di sfondare il cordone della polizia, che li ha bloccati anche con l'uso di manganelli. Dopo pochi minuti, i manifestanti si sono allontanati ed è tornata la calma. Gli attivisti, che sono partiti da via Garibaldi intorno alle 17, protestano contro la presenza di Israele alla Biennale.