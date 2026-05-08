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Incipit, Nadia Fusini racconta i personaggi shakespeariani

Cronaca

In "Rubare la scena", l'anglista analizza i personaggi secondari delle opere di William Shakespeare, Il risultato? Un inaspettato caleidoscopio in grado di anticipare il romanzo inglese

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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