Incipit, Nadia Fusini racconta i personaggi shakespeariani

In "Rubare la scena", l'anglista analizza i personaggi secondari delle opere di William Shakespeare, Il risultato? Un inaspettato caleidoscopio in grado di anticipare il romanzo ingleseTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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