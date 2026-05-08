Papa Leone XIV incontra la mamma di Domenico Caliendo

Papa Leone XIV ha incontrato nella Cattedrale di Napoli Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. La donna, visibilmente commossa, ha donato al Pontefice il suo libro "Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare", scritto dopo la tragedia. "Si è messo la mano sul cuore e mi ha detto che lo ricorderà nelle sue preghiere", ha riferito al termine dell’incontro.