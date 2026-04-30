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Roma, tre gatti con baschi rosa alla Fontana di Trevi

Cronaca

A Roma tre gatti con dei baschi rosa portati in braccio e sulle spalle dal loro padrone hanno animato la zona attorno alla Fontana di Trevi. La presenza dei felini ha richiamato l'attenzione di turisti e passanti tra stupore e ilarità.

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