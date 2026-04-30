A Roma tre gatti con dei baschi rosa portati in braccio e sulle spalle dal loro padrone hanno animato la zona attorno alla Fontana di Trevi. La presenza dei felini ha richiamato l'attenzione di turisti e passanti tra stupore e ilarità.
Prossimi video
Roma, tre gatti con baschi rosa alla Fontana di Trevi
Cronaca
Rientrano dagli Usa 337 reperti trafugati in Italia
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 30 aprile, edizione delle 13
Cronaca
Donne avvelenate, si cerca ora di capire come le vittime assunsero la ricina
Cronaca
Sondaggio Youtrend, per il 25% Israele non è un alleato
Cronaca
Catania, diretta social di falsi: sequestrati 1.200 articoli
Cronaca
Caso Minetti, nuove indagini Procura su sua vita e adozione
Cronaca