Catania, ucciso e avvolto in lenzuola: fermate tre persone

I carabinieri hanno fermato tre persone per l’omicidio di Giuseppe Florio, 66 anni, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica. L'uomo sarebbe stato ucciso a Taormina e poi il cadavere sarebbe stato portato nelle campagne etnee.