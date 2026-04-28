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Catania, ucciso e avvolto in lenzuola: fermate tre persone

Cronaca

I carabinieri hanno fermato tre persone per l’omicidio di Giuseppe Florio, 66 anni, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica. L'uomo sarebbe stato ucciso a Taormina e poi il cadavere sarebbe stato portato nelle campagne etnee.

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