Sassari, arrestato rapinatore con casco e martello

Un rapinatore seriale è stato arrestato a Sassari dopo una serie di colpi messi a segno con casco e martello. La polizia lo ha fermato dopo aver individuato lo scooter usato nelle rapine, nascosto nelle campagne.
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