Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, sgomberato il centro sociale Laurentino 38

Cronaca

La polizia ha sgomberato il centro sociale Laurentino 38, in via Domenico Giuliotti, nel quadrante sud di Roma. L'operazione, coordinata dalla questura, è stata preceduta da un'analisi delle occupazioni abusive nell'immobile di proprietà dell'Ater. All'interno dell'edificio non è stato trovato alcun occupante, ma circa cento attivisti hanno protestato salendo sul tetto della struttura.

Prossimi video

Roma, sgombero del centro sociale Laurentino 38

Cronaca

Droga, blitz della polizia a Nola: 23 arresti

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 28 aprile, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 28 aprile

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 27 aprile, edizione delle 19

Cronaca

Trapianto fallito, verso incidente probatorio sui cuori

Cronaca