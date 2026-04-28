Roma, sgomberato il centro sociale Laurentino 38

La polizia ha sgomberato il centro sociale Laurentino 38, in via Domenico Giuliotti, nel quadrante sud di Roma. L'operazione, coordinata dalla questura, è stata preceduta da un'analisi delle occupazioni abusive nell'immobile di proprietà dell'Ater. All'interno dell'edificio non è stato trovato alcun occupante, ma circa cento attivisti hanno protestato salendo sul tetto della struttura.