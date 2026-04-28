Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Barca a fuoco in centro a Venezia, una persona ferita. VIDEO

Cronaca

Un barchino ormeggiato in calle larga Piave a Venezia è stato colpito da un incendio, che ha coinvolto anche un'altra imbarcazione situata nei paraggi. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del pronto soccorso

Prossimi video

Roma, sgombero del centro sociale Laurentino 38

Cronaca

Droga, blitz della polizia a Nola: 23 arresti

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 28 aprile, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 28 aprile

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 27 aprile, edizione delle 19

Cronaca

Trapianto fallito, verso incidente probatorio sui cuori

Cronaca