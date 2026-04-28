Barca a fuoco in centro a Venezia, una persona ferita. VIDEO

Un barchino ormeggiato in calle larga Piave a Venezia è stato colpito da un incendio, che ha coinvolto anche un'altra imbarcazione situata nei paraggi. Una persona è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del pronto soccorso
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