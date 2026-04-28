Alcamo, scambiava cartelli stradali di notte: denunciato. VIDEO

I carabinieri di Alcamo, nel Trapanese, hanno denunciato un uomo per rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari cercavano chi, nelle ore notturne, smontava e rimontava i cartelli invertendoli tra diversi incroci, creando confusione tra gli automobilisti. L'uomo è stato sorpreso mentre sostituiva uno stop con un segnale di dare precedenza. Aveva con sé scala e attrezzatura
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