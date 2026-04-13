Messina, incendio in galleria sulla A20: furgone in fiamme

Un incendio è divampato lunedì mattina poco dopo le 9 sull’autostrada A20 tra Messina e Palermo, all'interno della Galleria Petraro. Le fiamme hanno coinvolto un furgone carico di materiale vario e hanno sprigionato una densa coltre di fumo che ha invaso rapidamente la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Patti e gli agenti della polizia stradale. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti con code chilometriche in entrambe le direzioni.