Greenpeace ricorda Monica Montefalcone con un video

Greenpeace Italia ha ricordato la ricercatrice Monica Montefalcone con un video dedicato alle sue attività nei progetti ambientali “Mare Caldo” e “AMPower”. La docente dell’Università di Genova è morta durante un’immersione alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal.
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