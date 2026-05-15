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Lo speciale di Sky TG24 sul delitto di Garlasco
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Delitto di Garlasco, in che modo l'indagine riscrive l'omicidio? Ne parliamo allo Sky Cube

Cronaca

La nuova indagine a carico di Andrea Sempio rimescola le carte sul delitto di Chiara Poggi undici anni dopo la condanna di Alberto Stasi. Nel Cube Tonia Cartolano e Diletta Giuffrida

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