Neve sulle Dolomiti, inverno torna a maggio

Il maltempo ha riportato l’inverno sulle Dolomiti e in diverse zone del Trentino, con nevicate anche a quote intorno ai 1500 metri. Le temperature sono scese sensibilmente sotto la media stagionale, mentre il tempo resterà instabile ancora per alcune ore.
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