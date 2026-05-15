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Neve sulle Dolomiti, inverno torna a maggio

Cronaca

Il maltempo ha riportato l’inverno sulle Dolomiti e in diverse zone del Trentino, con nevicate anche a quote intorno ai 1500 metri. Le temperature sono scese sensibilmente sotto la media stagionale, mentre il tempo resterà instabile ancora per alcune ore.

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