Roma, Mattarella visita lo Spazio della Legalità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato a Roma lo Spazio della Legalità, allestito in occasione del 174esimo anniversario della fondazione della polizia. Il Capo dello Stato era accompagnato dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e dal capo della polizia, Vittorio Pisani. Mattarella si è soffermato davanti alla teca che custodisce i resti della Quarto Savona 15, l'auto della scorta di Giovanni Falcone distrutta nella strage di Capaci. Poi ha osservato la vettura che trasportava gli agenti di scorta all’onorevole Aldo Moro il giorno del suo sequestro.