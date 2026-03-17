Colosseo, gli antichi corridoi diventano una nuova piazza

A Roma sono stati riaperti i corridoi meridionali del Colosseo, trasformati in una nuova piazza accessibile al pubblico. Il progetto, nato da scavi archeologici, restituisce ai visitatori una parte del monumento crollata nei secoli e punta a valorizzare l’area anche con eventi culturali.
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