Maxi tamponamento sulla Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi

Un maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 veicoli sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’incidente si è verificato nella galleria Villafranca, tra Milazzo e Rometta. Nello scontro, che ha coinvolto auto, furgoni e mezzi pesanti, sono rimaste ferite diverse persone. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre per liberare i veicoli e mettere in sicurezza l’area, oltre a polizia e personale del 118 per l’assistenza ai feriti e la gestione della viabilità.
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