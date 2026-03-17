Maxi tamponamento sulla Messina-Palermo, coinvolti 80 mezzi

Un maxi tamponamento ha coinvolto circa 80 veicoli sull’autostrada A20 Messina-Palermo. L’incidente si è verificato nella galleria Villafranca, tra Milazzo e Rometta. Nello scontro, che ha coinvolto auto, furgoni e mezzi pesanti, sono rimaste ferite diverse persone. Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con più squadre per liberare i veicoli e mettere in sicurezza l’area, oltre a polizia e personale del 118 per l’assistenza ai feriti e la gestione della viabilità.