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Vercelli, smantellata banda dedita agli assalti ai bancomat

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Sono state arrestate 11 persone residenti nel Torinese, Vercellese e Foggiano, ritenute membri di un gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo

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