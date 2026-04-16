Sono state arrestate 11 persone residenti nel Torinese, Vercellese e Foggiano, ritenute membri di un gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo
Prossimi video
Neonato morto, arrestati i genitori per maltrattamenti in svizzera
Cronaca
Vercelli, smantellata banda dedita agli assalti ai bancomat
Cronaca
Digiuno, longevità e prevenzione
Cronaca
Forlì, Spada risponde al Gip e si dice innocente
Cronaca
Disabilità, presentata prima relazione annuale dell'Autorità Garante
Cronaca
Omicidio Massa, il Gip interroga i due maggiorenni indagati
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 aprile, edizione delle 19
Cronaca