Armi, rapina e maltrattamenti: arrestato rapper Baby Gang

I Carabinieri di Lecco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del rapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, e di altre 6 persone legate al suo entourage criminale. Le accuse riguardano detenzione e cessione di armi da fuoco, rapina aggravata e, per il solo Baby Gang, maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente 22enne.
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