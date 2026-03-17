Maltempo nel Cosentino, allagamenti e case evacuate

Il maltempo ha colpito il Cosentino con allagamenti diffusi, frane e disagi alla viabilità. Il Comune di Crosia ha disposto l’evacuazione delle abitazioni vicine a fiumi e torrenti, dopo che il Trionto e il Fiumarella hanno superato gli argini. Nel centro storico del paese si è verificata anche una frana vicino alle case popolari, con circa 80 persone evacuate. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere le persone rimaste bloccate in auto e nelle abitazioni. Criticità sono state segnalate anche a Corigliano Rossano, Mirto, Calopezzati, Pietrapaola e Mandatoriccio.
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