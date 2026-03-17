Giornata Unità Nazionale, Frecce Tricolori su Montecitorio

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Montecitorio con tre passaggi in formazione ridotta al termine delle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale. La cerimonia si è svolta all’Altare della Patria con la deposizione della corona al Milite ignoto alla presenza del presidente Sergio Mattarella e delle principali cariche dello Stato.
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