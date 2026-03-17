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Giornata Unità Nazionale, Frecce Tricolori su Montecitorio

Cronaca

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Montecitorio con tre passaggi in formazione ridotta al termine delle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale. La cerimonia si è svolta all’Altare della Patria con la deposizione della corona al Milite ignoto alla presenza del presidente Sergio Mattarella e delle principali cariche dello Stato.

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