Tram deragliato a Milano, si indaga per omicidio colposo

Il procuratore di Milano Marcello Viola si è recato sul luogo dove è deragliato un tram a Milano, in zona porta Venezia. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo dalla pm di turno Elisa Calanducci per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Nell'ambito delle indagini sulla dinamica dell'incidente, che ha causato due vittime e almeno 39 feriti di cui alcuni gravi, dovrà essere iscritto il tranviere, come da prassi per casi simili per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Sul posto anche il sindaco Giuseppe Sala.