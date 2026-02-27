Il sindaco di Milano, Beppe Sala, commenta il grave incidente del tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto che ha provocato due vittime, un passeggero e un pedone, decine di feriti gravi e indagini in corso. "Il tram coinvolto era nuovo, il conducente esperto e in servizio regolare, e salta all’occhio che una fermata è stata saltata" ha detto il primo cittadino

"Due persone hanno perso la vita e c’è un codice rosso tra i feriti. Il tram coinvolto era nuovo, il conducente esperto e in servizio regolare, e salta all’occhio che una fermata è stata saltata". Queste le prime parole del sindaco di Milano Beppe Sala sul tram deragliato a Milano. "Al momento è inutile formulare ipotesi sulle cause, ci saranno indagini e ascolti in ospedale. La dinamica, osservata dai molti video disponibili, mostra il tram arrivare a velocità: occorre prudenza prima di trarre conclusioni" ha aggiunto.