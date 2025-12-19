Una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio è stata scoperta a Sant’Antimo dalla polizia di Stato, che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. L’indagine è partita dal monitoraggio dei social network, usati per pubblicizzare e vendere articoli pirotecnici, attività che ha permesso di individuare e seguire l’uomo fino al deposito. All’interno sono stati sequestrati circa 50 chili di batterie di fuochi, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, numerosi petardi artigianali e materiale per la produzione di artifici privi di etichettatura
Prossimi video
Roma, furto all'aeroporto di Fiumicino: 4 arresti
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 19 dicembre: edizione delle 13
Cronaca
Assemini, 4 tonnellate di canapa sequestrate dalla Gdf
Cronaca
Napoli, scoperta fabbrica clandestina fuochi artificio
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 19 dicembre, edizione delle 8
Cronaca
Sgombero Askatasuna, tensione con la polizia al corteo
Cronaca
Garlasco, conclusione incidente probatorio
Cronaca