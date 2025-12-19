Offerte Sky
Napoli, scoperta fabbrica clandestina fuochi artificio

Cronaca

Una fabbrica clandestina di fuochi d’artificio è stata scoperta a Sant’Antimo dalla polizia di Stato, che ha denunciato un 34enne per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. L’indagine è partita dal monitoraggio dei social network, usati per pubblicizzare e vendere articoli pirotecnici, attività che ha permesso di individuare e seguire l’uomo fino al deposito. All’interno sono stati sequestrati circa 50 chili di batterie di fuochi, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette, numerosi petardi artigianali e materiale per la produzione di artifici privi di etichettatura

