Roma, furto all'aeroporto di Fiumicino: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate a Fiumicino per furto aggravato di prodotti ittici di pregio destinati a voli internazionali. Alcuni lavoravano nei magazzini della società coinvolta, altri erano esterni. La refurtiva, del valore di oltre 30mila euro, è stata trovata in un veicolo e in un’abitazione nell'area di Fiumicino
