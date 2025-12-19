Assemini, 4 tonnellate di canapa sequestrate dalla Gdf

Il sequestro di quattro tonnellate di canapa effettuato a fine ottobre ad Assemini è stato confermato dal tribunale del riesame. L’operazione, avviata dopo un avvistamento dall’alto della Guardia di Finanza di Elmas, ha portato al sequestro di 2.467 piante, oltre 1.400 chili di infiorescenze, oli, resine e 42 chili di polline. Il terreno era affittato a una ditta individuale formalmente attiva nella coltivazione di piante per usi tessili e farmaceutici. Le Fiamme Gialle hanno inoltre individuato un sito internet riconducibile all’azienda, attraverso il quale venivano venduti infiorescenze e derivati della canapa; tre le persone indagate, tra cui il titolare della ditta