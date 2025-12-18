Sgombero Askatasuna: polizia usa gli idranti sugli attivisti

A Torino la polizia ha utilizzato gli idranti per disperdere i militanti riuniti di fronte al centro sociale Askatasuna. Gli attivisti avevano allestito un presidio con tavoli e gazebo e si erano seduti al centro di corso Regina Margherita per bloccare i mezzi delle forze dell'ordine.
