Sgombero Askatasuna: polizia usa gli idranti sugli attivisti

Cronaca

A Torino la polizia ha utilizzato gli idranti per disperdere i militanti riuniti di fronte al centro sociale Askatasuna. Gli attivisti avevano allestito un presidio con tavoli e gazebo e si erano seduti al centro di corso Regina Margherita per bloccare i mezzi delle forze dell'ordine.

